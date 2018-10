Machbarkeitsstudie für ein neues Stadion Birkenwiese

Konzept für einen Neubau der Gesamttribüne auf der Birkenwiese, Bürgermeisterin hofft auf Rückkehr in den Profifußball

So spurlos sind die derzeitigen großen Erfolge vom Traditionsverein FC Mohren Dornbirn an der Stadt Dornbirn nicht vorbeigegangen. Ganz im Gegenteil: „Ich bin sehr stolz, dass der FC Dornbirn an der Spitze der Regionalliga West steht. Ich würde mich ganz besonders auf den Herbstmeistertitel freuen. Wäre toll, wenn Dornbirn ab dem Sommer 2019 wieder eine Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs hätte. Es bleibt auf alle Fälle sehr spannend. Wir sind voller Hoffnung und sind gesprächsbereit“, sagt Dornbirn-Stadtoberhaupt Andrea Kaufmann. Vor allem meint die Dornbirner Bürgermeisterin wäre es für den Klub organisatorisch und finanziell eine große Last und Bürde, das zu stemmen. Für die Teilnahme an der Westliga erhält FC Dornbirn eine finanzielle Sonderförderung zusätzlich zur normalen Vereinsförderung. „Wie die dann in der zweiten Liga ausschauen würde, müsste auch noch diskutiert werden“, so Kaufmann, dessen Ehemann Wolfgang selbst einige Jahre lang die Geschicke des Vereins leitete.