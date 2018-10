Bürgermeister im Talk: Dornbirn will Digital City werden

Im Rahmen unserer Bürgermeisterserie stand dieses Mal Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann Rede und Antwort zu aktuellen Themen aus der Messestadt.

Stadtkrankenhaus mit Zukunft

Für Unmut hat in den letzten Monaten die vermeintliche Schließung der Kinderonkologie im Krankenhaus Dornbirn gesorgt. Auch wenn das Krankenhaus in den nächsten Jahren weiter modernisiert wird, gibt es aktuell noch keine Lösung für dieses Problem. Der klare Wunsch der Politik ist es, so rasch wie möglich wieder eine möglichst umfängliche Betreuung der jungen Patienten in Dornbirn zu ermöglichen. Dementsprechend laufen viele Gespräche, wie die Situation rasch verbessert werden kann. Eine finale Lösung könne man aber noch nicht präsentieren auch wenn Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen laufen.