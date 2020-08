Lustenauer "Kilbi" abgesagt

Das größte Vorarlberger Volksfest - die "Kilbi" in Lustenau, ist am Montag abgesagt worden.

"Es hat sich in den letzten Wochen klar abgezeichnet, dass es für eine Großveranstaltung wie unsere 'Kilbi' kaum eine Chance gibt", sagte Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP). Die "Kilbi" findet üblicherweise am zweiten Sonntag im Oktober statt und verzeichnet rund 20.000 Besucher.

Das Kirchweihfest hat in Lustenau eine mehr als 200-jährige Tradition. Von der langen "Kilbi"-Geschichte zeugt ein Dekret des "Reichsgräflichen Harrachschen Oberamtes allda in Hohenembs" vom 17. Oktober 1801. Das Fest, wie man es heute kennt, wurde 1978 von der Lustenauer Kaufmannschaft ins Leben gerufen, seit 23 Jahren liegt die Organisation in den Händen der Gemeinde.