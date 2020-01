Lkw kracht mit Kran gegen Unterführung in Lauterach

Ein 26-jähriger Lkw-Lenker hat am Dienstag Vormittag die Höhe seines Fahrzeuges unterschätzt und erheblichen Sachschaden angerichtet.

Ein 26-jähriger Lkw-Lenker fuhr am Dienstag, den 07.01.2020, gegen 10.23 Uhr auf der Unterfeldstraße in Richtung Harderstraße (L3). Am Heck des Lkw war ein Kranaufbau befestigt. Bei der Bahnunterführung der Unterfeldstraße touchierte der Lenker mit dem Kran die Unterführung, wodurch der gesamte Kranaufbau abgerissen wurde.