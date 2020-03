LH Markus Wallner zur Coronavirus-Pandemie

Neue Maßnahmen kommen: Ein Appell des Vorarlberger Landeshauptmanns an die Bevölkerung.

"Wir sind in diesen Tagen mit einer herausfordernden Situation für unser Land und für unser Zusammenleben konfrontiert", sagt Landeshauptmann Markus Wallner am Sonntag. "In den nächsten Wochen heißt es mehr denn je: Aufeinander schauen, zusammenhalten, an einem Strang ziehen. Ich bin mir ganz sicher: Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern!"