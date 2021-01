Letzte Vorlesung im Herbstsemester

Mit der ersten Vorlesung im neuen Jahr endet für die Kinderuni gleichzeitig auch das laufende Herbstsemester.

Dornbirn . Für alle Kinder, die gerne einmal in den Studentenalltag schnuppern wollen, bietet die Kinderuni auch in diesem Jahr wieder ein interessantes Programm. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation kommt die Kinderuni direkt zu den jungen Studenten nach Hause.

Nach den ersten Vorlesungen im vergangenen Jahr wird das aktuelle Herbstsemester nun mit einem weiteren interessanten Vortrag abgeschlossen. Oliver Huber von den „illwerken vkw“ berichtet dabei über die Tatsache, warum Strom im täglichen Leben mittlerweile unverzichtbar geworden ist. Auf die Nachwuchsstudenten wartet dabei neben einem wissenswerten Blick in die Vergangenheit und was dabei ohne Strom alles möglich war, auch die Frage, wie heute ein Tag ohne Steckdose aussehen würde. Das Video ist ab dem 20. Jänner, 15 Uhr online – Anmeldungen sind möglich unter www.fhv.at/kinderuni.

Mit der insgesamt sechsten Vorlesung endet damit auch das aktuelle Herbstsemester der Kinderuni. Corona bedingt findet dabei auch diese erstmals in einem neuen Format statt und unter dem Titel „#kinderuni4you“ werden die Vorlesungen vorab auf Video aufgenommen und die Kinder können diese dann daheim auf ihrem Laptop, Tablet oder Handy anschauen. Die Videos sind in weiterer Folge sieben Tage online verfügbar und jedes Kind kann selbst entscheiden, wann und wo es die virtuelle Vorlesung anschauen möchte. In jeder Vorlesung wird eine Frage gestellt und mit der Beantwortung der Frage sind die jungen Studenten für die Sponsion gelistet. Die Kinderuni Vorarlberg wird auch im Frühjahrssemester wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten und Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren bekommen auf www.fhv.at/kinderuni die nötigen Infos. MIMA