Leser stöbern wieder in den Regalen

Am 19. Mai hat die Stadtbibliothek Dornbirn wiedereröffnet.

Dornbirn. „Wir sind mit Abstand wieder für Sie da“ heißt es derzeit in der Stadtbibliothek Dornbirn. Besucher desinfizieren sich am Eingang die Hände und nehmen sich eine Buchtasche – sind keine Taschen mehr da, dann ist die Höchstzahl an erlaubten Personen erreicht. Seit 19. Mai ist die Stadtbibliothek – sowie alle Dornbirner Verbundbüchereien – wieder geöffnet und wird seither rege besucht.