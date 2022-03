Lernen, die Welt zu verbessern

Die Schüler des BG Lustenau nehmen am Projekt „Frei Days“ teil. Dabei lernen sie, eigenständig ihr Umfeld zu verbessern.

Lustenau Drei Klassen des BG Lustenau haben sich entschlossen anzupacken und die Welt um sich herum ein bisschen besser zu machen. Die Frei Days sind dabei keineswegs freie Tage für die Schüler, sondern werden im Sinne des freien Denkens genutzt. Die 75 Schüler, der ersten, vierten und fünften Klasse, decken in sieben Wochen Missstände in ihrer Umgebung auf und finden Lösungen. Sie erkennen Not, wie derzeit die Hilferufe von Flüchtlingen, und versuchen durch Projekte etwas Gutes zu tun. Frei Days wird begleitet von Lehrpersonen, die im Hintergrund behutsam die Kinder anleiten. Das Ziel dieser Tage ist es aber, die Schüler so weit wie möglich selbstständig die Frei Days gestalten zu lassen.