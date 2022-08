Leerstehende Wohnungen und Messeparkerweiterung

Markus Hagen, Präsident der Eigentümervertretung, und Julian Fässler, Stadtrat in Dornbirn, sind am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Zahlreiche Wohnungen in Vorarlberg stehen derzeit leer, die Preise am Wohnungsmarkt gehen indes massiv in die Höhe. Markus Hagen, Präsident der Eigentümervertretung spricht in "Vorarlberg LIVE" über Mietrecht, Leerstandsabgaben und den Umgang mit Mietnomaden.

Die Messeparkerweiterung steht wieder auf der Agenda des Landes - eine Änderung des Landesraumplans wurde beantragt. Stadtrat Julian Fässler spricht mit VOL.AT-TV-Chefreporter Joachim Mangard über die Pläne für die Messestadt und seine politische Zukunft.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 2. August 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Markus Hagen, Julian Fässler

Moderation: Joachim Mangard (VOLAT-TV-Chefreporter)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

