Lauterach: Reparaturcafé richtet 96 Haushaltsgeräte

Seit einem Jahr gibt es das Reparaturcafé in Lauterach. 96 von 136 Haushaltsgeräten konnten in dieser Zeit repariert werden.

Das Reparaturcafé in Lauterach feierte Anfang Jänner seinen ersten Geburtstag. Es gab neun Termine, an denen die Besucherinnen und Besucher insgesamt 136 Geräte zur Reparatur brachten. 96 davon konnten sie funktionstüchtig wieder mit nach Hause nehmen. „Das ist eine Erfolgsquote von 70 Prozent“, so Christian Fischer, einer der Initiatoren des Reparaturcafés. „Wir leisten damit auch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in den Privathaushalten.“