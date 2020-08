Lauftreff lädt zum Einsteigertraining

Nach der Coronabedingten Verschiebung startet der Lauftreff Hohenems nun im September mit dem bewährten Einsteigertraining.

Das Einsteigertraining richtet sich dabei an jene Personen die mit dem Laufen beginnen beziehungsweise nach einer längeren Pause wieder damit anfangen möchten. Die ausgebildeten Trainer des Lauftreffs vermitteln dabei spielerisch ihr Fachwissen und so bekommen die Anfänger an acht Dienstagen die Grundlagen zum richtigen Laufen vermittelt. Start des diesjährigen Einsteigerkurses ist am 15. September und es sind noch ein paar Plätze frei. Treffpunkt ist jeweils um 18.30 Uhr bei der Sportmittelschule Markt – im Anschluss an das Training gibt es dank der Stadt Hohenems wieder gratis Duschmöglichkeiten und es findet ein geselliger Hock statt, um sich nach dem Training auszutauschen. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.lauftreff-hohenems.at. MIMA