Langzeit-Direktor feierte Ruhestand

Mit etwas Verspätung wurde der ehemalige Direktor der Mittelschule Altach, Edgar Natter, in seine wohlverdiente Pension verabschiedet.

Altach. Edgar Natter war dabei rund 14 Jahre lang Direktor an der Hauptschule in Altach und denkt immer wieder gerne an diese Zeit zurück. Natter erinnert sich auch gerne an den Beginn des technischen Schwerpunktes an der Schule und die Tatsache, dass man versucht hat nie stehenzubleiben. „Während meiner Zeit als Direktor wurde aus der Hauptschule auch die Mittelschule“, so der ehemalige Direktor.