Landwirt drei Meter abgestürzt – schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Tschagguns erlitt eine 64-jähriger Mann schwere Verletzungen.

Am Montagmorgen war ein 64-jähriger Mann aus Tschagguns mit seinem Sohn damit beschäftigt, im Stallgebäude mittels Heukran, Futter für die Hoftiere aus dem Heustock zu holen.

Als der Vater in den Heukran einstieg, sich auf einen Balken positionierte und den rechten Fuß in die Kabine des Krans setzte, dürfte er das Pedal des Krans betätigt haben. Dadurch setzte sich der Kran rückwärts in Bewegung setzte und schob den 64-Jährigen vom Balken. Der Mann stürzte aus einer Höhe von drei Metern auf den darunterliegenden Holzboden des Stalls.