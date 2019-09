LÃ¤rmschutz wird deutlich verbessert

Auch im Bereich Altach wird an der A14 die Lärmschutzwand optimiert und erweitert.

Altach. Wie bereits berichtet, wird an der Rheintalautobahn in Richtung Mäder zwischen Stadion Schnabelholz und Eichmahd eine neue Lärmschutzwand installiert. Auch in Richtung Altach wird der Lärmschutz mit entsprechenden Maßnahmen deutlich verbessert.