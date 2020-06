Als Veranstalterin freute sich Bettina Güttinger (links im Bild) von der Töpferei B. Güttinger aus Isny „trotz Corona“ über einen erfolgreichen Kunstmarkt im besonderen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand.

Als Veranstalterin freute sich Bettina Güttinger (links im Bild) von der Töpferei B. Güttinger aus Isny „trotz Corona“ über einen erfolgreichen Kunstmarkt im besonderen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand. ©Schallert

Kunsthandwerk im prächtigen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand

Lochau. Vielfältiges Kunsthandwerk und das besondere Ambiente am Lochauer Kaiserstrand, der bereits „9. Kunstmarkt am Bodensee“ begeisterte auch in diesem Jahr bei prächtigem Wetter wieder die zahlreichen Besucher – Corona-bedingt natürlich im „gehörigen“ Abstand.

An zwei Tagen präsentierten auf der Uferpromenade vor dem Seehotel rund 30 Künstler aus ganz Deutschland an ihren dekorativ gestalteten Ständen außergewöhnliche Produkte und kreative Accessoires, alles handgefertigte Stücke aus den vielfach eigenen Werkstätten. Mit dabei waren Töpfer, ein Bürstenmacher oder Besenbinder oder Schmuckhersteller, dazu gab es Edles aus Walk und Gemälde sowie Unikate aus Holz, Stein, Metall, Silber und Gold oder Keramik. Der Kaiserstrand wurde an diesen zwei Tagen zur großen Bühne des Kunsthandwerks.