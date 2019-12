Kundenorientierte Ã„nderungen bei allen drei Bludenzer Linien

Bludenz. Seit Sonntag, 15. Dezember, gibt es für die öffentlichen Verkehrsmittel in Vorarlberg einen neuen Fahrplan. Dies gilt auch für die Bludenzer Stadtbuslinien. Zudem bringt der Fahrplanwechsel in der Alpenstadt einige kundenorientierte Neuerungen mit sich.

Rund 2,5 Millionen Fahrgäste befördert die „Grüne Flotte“ der Bludenzer Stadtbuslinien pro Betriebsjahr. Um die Nutzung der drei städtischen Buslinien für diese Passagiere weiterhin zu optimieren, wurden im Zuge des Fahrplanwechsels Mitte Dezember bei allen drei Linien Änderungen vorgenommen. So werden etwa bei den Linien 1 und 3 die Frühkurse im Minutenbereich vorverlegt. Damit schafft man eine Anbindung an den Railjet Express-Zug nach Innsbruck um 6:26 Uhr. „Der konsequente Ausbau der Anbindungen im öffentlichen Nahverkehr ist nicht nur ein Wunsch vieler Fahrgäste, sondern in Hinblick auf ein umweltfreundliches und nachhaltiges Verkehrskonzept eine notwendige und grundlegende Maßnahme“, so Verkehrsstadtrat Wolfgang Weiss.