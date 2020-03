Kugelweg wird nun saniert

Nach Jahren des Verschiebens wird in diesen Wochen der Kugelweg in Fraxern saniert.

Fraxern . Bereits vor einigen Jahren entschied sich die Gemeinde für die Sanierung des Kugelweges, auch die Förderzusage des Landes für die Gemeindestraße war bereits im Bergdorf eingetroffen und alles bereit für den Sanierungsstart. Bei weiteren Probebohrungen kam dann aber zu Tage, dass nicht nur die Oberfläche sondern auch der gesamte Unterbau der Straße in einem sehr schlechten Zustand war und saniert werden musste. Dafür fehlten allerdings die finanziellen Mittel und so wurde das Projekt verschoben.

In weiterer Folge wurde das Projekt aus Kostengründen zweigeteilt und noch vor zwei Jahren zeigte man sich seitens der Gemeinde optimistisch, die Sanierung des ersten Abschnitts vom Peterhof talwärts bis zur Abzweigung Morgengabe endlich angehen zu können. Ein Berechnungsfehler im Kanalkataster der Gemeinde führte aber zu einer neuerlichen Verzögerung und erforderte eine Neuberechnung. Erst nach einer weiteren Vermessung und der Beseitigung von Schwachstellen konnte nun vor einigen Wochen mit der langersehnten Sanierung begonnen werden. Aufgrund der Arbeiten, die noch bis voraussichtlich Ende Mai andauern werden, wird es in diesem Gebiet zu wesentlichen Verkehrsbehinderungen und Sperren kommen. Eine Zufahrt über die Baustelle an den Wochenenden wird versucht zu ermöglichen, wie auf der Gemeindewebseite zu entnehmen ist. Über die genaue Kosten der Sanierungen gab es trotz Nachfrage keine Auskunft aus dem Gemeindeamt. MIMA