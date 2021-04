Künstler aus dem Bezirk Bregenz. Rafet Jonuzi (56) „Mein Werk ist eine Erfindung“

Der Zeichner Rafet Jonuzi aus Bregenz über die Angst der Menschen vor Kunst und die Farben der Sterne Lochau. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Bregenz und ihre Arbeit.

Der Künstler wirft mit seinen teils sehr großformatigen Zeichnungen seinen Blick direkt ins All. Er thematisiert er das Universum, den Urknall als noch ungeformten Zustand. Er lässt Tusche in diversen Farben auf ein spezielles Papier spritzen. Unzählige Punkte und Flecken markieren die Gestirne. Die verschiedensten Farben stehen für unterschiedliche Entfernungen. So entsteht das Bild eines bunten Sternennebels. So lässt der Künstler seine ganz persönliche Sicht auf die Entstehung der Ordnung aus dem Chaos erkennen. „Ich experimentiere auf der Zeichnung mit Licht. Ich versuche Literatur, Philosophie, Wissenschaft und Kunst zusammenzuführen“, beschreibt der Künstler seine Arbeit. Zeichnungen mit Tusche und Feder halten für die Ewigkeit und sind wasserfest. Jonuzi arbeitete auf französischem Spezialpapier, das sich anfühlt als hätte es eine dünne Lackschicht. Oft arbeitet er in Serien mit jeweils sechs Bildern. „Mein Werk ist eine Erfindung. Ich leite alle meine Gedanken dahin, um diese Serie zu produzieren und wundere mich was passiert. Beim sechsten Bild habe ich zu Ende experimentiert und etwas Neues beginnt. So ist es nie fertig, es geht immer weiter“, schwärmt Rafet Jonuzi. Denn alles, was er gesehen, gelesen, gehört und gespürt hätte, habe er mitgenommen und daraus etwas geschafft, mit all seinem Wissen und seinen Erfahrungen.