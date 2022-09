Krisenprävention, Wildkatzen und Rotkreuz-Feier

In "Vorarlberg LIVE" sind heute Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Michael Rüdisser und Johannes Rüf von der Rotkreuz-Abteilung Dornbirn und der Wildbiologe Hubert Schatz zu Gast.

In seinem Blogeintrag von heute Früh berichtet der ehemalige Gesundheitsminister über seine Lesung am Vorabend in Linz: "Lange diskutieren wir über Politik, warum Vernunft und Gelassenheit weniger werden und wie wir aus den Krisen wieder rausfinden. Laute Polterer kriegen nach wie vor die größten Geschichten. Ruhe, Vernunft und Ausgleich ist in vielen Medien weniger gefragt, weil weniger Unterhaltungswert. Ein Teil des Problems." Es gibt also viel zu besprechen mit dem 61-Jährigen, der sich momentan in Vorarlberg aufhält, um sein Buch "Pandemia" heute Abend in Göfis zu präsentieren.