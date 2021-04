Krimi in Hard endet mit Remis

Nach dem 26:26 sichert sich Krems Platz eins nach der Bonusrunde.

Zu einem echten "Endspiel" kam es in der Sporthalle am See zwischen ALPLA HC Hard und UHK Krems. Denn aufgrund des gestrigen Erfolges von Handball Tirol gegen die Fivers konnte der Sieger des heutigen Duells auf Platz eins der Bonusrunde abschließen.