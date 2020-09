Konstituierende Sitzung der Koblacher Gemeindevertretung

Am Abend des 28. September 2020 trat die neu gewählte Gemeindevertretung im Gemeindesaal DorfMitte zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Cornelia Kräutler-Küng gratuliert dem Bürgermeister zur hohen Zahl an Vorzugsstimmen und beantragte die Festlegung der Maximalanzahl an Gemeinderäten auf 5. In einer nicht geheimen Wahl wurde per Handzeichen die Anzahl mit 6 Gemeindevorständen festgelegt.