"Können es uns nicht leisten auf grüner Wiese zu bauen"

Anita Aigner, Assistenz-Professorin der Technischen Universität Wien sprach am Donnerstagabend bei "Vorarlberg LIVE" über die negativen Effekte der Finanzialisierung von Wohnraum.

"Wohnraum als Anlageprodukt?“ lautet das Motto eines Studientages, der an diesem Freitag im Vorarlberger Architektur Institut (vai) in Dornbirn über die Bühne geht. Anita Aigner, Assistenz-Professorin der Technischen Universität Wien wird in ihrem Vortrag über die negativen Effekte der Finanzialisierung von Wohnraum berichten.