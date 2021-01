Koblacher Adler hebt ab Richtung Zielgerade

Wohnbauprojekt beim ehemaligen Kurhaus wird bis Sommer abgeschlossen

Koblach. Nicht unbedingt vom Glück verfolgt sind die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Adler in Koblach. Beim Gebäude mit langer Geschichte, dass früher unter anderem ein Gasthaus, das Postamt, eine Mosterei, einen Gemischtwarenladen, das Haus für mehrere Vereine und zuletzt ein über die Landesgrenzen hinweg bekanntes Kurhaus beheimatete, begann die Firma Projektwohnbau GmbH aus Bregenz bereits im Jahr 2017 mit ersten Abbrucharbeiten. Geplant waren neben der Sanierung der alten Bausubstanz auch der Zubau von zwei neuen Gebäuden mit insgesamt dann 24 Wohnungen. Am alten Gemäuer wurden aber sehr schnell Probleme seitens der Gebäudestruktur ersichtlich, die zum ersten Unterbruch der Arbeiten führten. Immerhin konnte durch umfassende Sicherungsarbeiten und dem massiven Einsatz von Spritzbeton der Hang wieder stabilisiert werden. Immerhin steht bergseits auch die Volksschule der Gemeinde Koblach. Erst im Frühjahr 2019 nach großer Umplanung und eines komplett neuen Konzepts, konnten die Arbeiten wieder aufgenommen werden, ehe es dann ein Jahr später zwar nicht zu einem Unterbruch, aber erneut zu Verzögerungen kam. Die einbrechende Corona Pandemie zwang die Projektleitung die vorgesehenen Bautrupps deutlich zu verkleinern.