Koblach: Füchse stehlen Schuhe von Terrasse

Im Koblacher Ried haben sich ein paar junge Füchse offenbar einen Spaß daraus gemacht, Gegenstände wie Schuhe von Terrassen zu stehlen und anschließend zu verschleppen. Die Gemeinde ruft zur "diebstahlsicheren" Verwahrung auf.

Die Schuhe wurden laut einem Facebook-Post der Gemeinde Koblach entweder auf Wiesen verstreut, oder gar nicht mehr gefunden. Die diebischen Aktionen fanden angeblich im Wegelersfeld und Umgebung statt. Unter verschiedenen Gegenständen wären Schuhe auf Terrassen am beliebtesten, so die Gemeinde. "Es wird darum gebeten, auf eine 'diebstahlsichere' Verwahrung zu achten", heißt es in dem Facebook-Post.