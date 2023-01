Klubhaus Winter-Special mit Freeskier Fabio Studer

Der Koblacher Freerider hat sich nach einer schweren Verletzung zurückgekämpft und gastiert am Samstag im Klubhaus (19.30 Uhr auf VOL.AT).

Endlich erstrahlt ganz Vorarlberg in der weißen Pracht und in den heimischen Skigebieten herrschen beste Bedingungen. Davon weiß auch Fabio Studer zu berichten, hat er mit seinen beiden Latten heuer schon die ein oder andere Line in den Tiefschnee der Hänge in der Montafoner Bergwelt gezeichnet.