Klaus: "Der Hund hätte mir fast ins Gesicht gebissen"

Kampf mit den Hunden, Bissverletzungen und Spital

Es entwickelte sich ein regelrechter Kampf und der 42-Jährige* wehrte sich mit allen, was er am Leibe trug. Mit seiner Mütze um die Hand gewickelt versuchte er, die wütenden Biss-Attacken der Vierbeiner notdürftig abzuwehren. Zunächst ließen die Tiere dann von ihm ab, um sich wenig später erneut auf ihn und einen zufällig vorbeifahrenden Radfahrer zu stürzen. Alles vor den Augen der Hundehalter.

Schwere Vorwürfe an Hundehalter

"Die beiden Halter sind offensichtlich nicht in der Lage, Hunde zu halten. Ich mag Hund und weiß, dass es nicht an den Tieren liegt. Sondern an den Besitzern. Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn dort eine Familie mit Kleinkindern spazieren gegangen wäre. Ich glaube, die Tiere hätten ein Kind schwer verletzt oder sogar tot gebissen", führt der geschockte Fraxner weiter aus.