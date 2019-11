Kirchen und Kapellen: Die Pfarrkirche St. Sebastian: Die wechselvolle Geschichte der Kirche im Oberdorf

Schon die Grafen von Hohenems unterhielten eine Kapelle im Oberdorf-

Dornbirn. Majestätisch erhebt sich am Fuße des Zanzenberges die in den Jahren 1826/27 im neubarocken Stil erbaute Pfarrkirche St. Sebastian. Für den prachtvollen Sakralbau diente die Kirche im schweizerischen Balgach als Vorbild. Das 1828 von Bischof Bernhard Galura geweihte Gotteshaus mit ihrem gefälligen Zwiebelturm an der Nordseite des Chores, überragt den ganzen Bezirk.