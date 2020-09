Kinderbetreuung Hofen startet durch

Am 14. September beginnt eine neue Ära: Mit der Kinderbetreuung Hofen wird das Betreuungsangebot in Frastanz für Kleinkinder neuerlich verbessert.

Diese Regelung gilt auch für den ebenfalls im Bildungszentrum beheimateten Kindergarten Hofen, der ab September 2020 als Ganztages- und Ganzjahreskindergarten geführt wird.

Unter dem Motto „Spiela, lacha, hüsla, mola, kleba, werkla, usprobiera, fein ha“ kümmern sich die Pädagoginnen und Assistentinnen in der Kinderbetreuung Hofen um die Kleinsten im Bildungszentrum. „Das Wichtigste für uns ist, dass sich die Kinder bei uns wohlfühlen“, sagt die Leiterin Beatrix Pedot. „Durch den Neubau mit seinem vielfältigen Raumangebot und einem Gartenbereich, bei dem alle Sinne angeregt werden, können wir die Qualität der Betreuung und Begleitung der Kinder verbessern und so eine vertraute Umgebung schaffen“, ist sich Pedot sicher. „Somit können wir die Eltern bei ihrer wertvollen Erziehungsarbeit unterstützen“, so Pedot, die Jahre lang die Spielgruppe Sonnenschein

geführt und tatkräftig am Konzept für das neue Bildungszentrum mitgewirkt hat. Die Spielgruppe Sonnenschein im Domino gibt es durch das erweiterte Angebot im Bildungszentrum Hofen nun nicht mehr. Allerdings wurde in Fellengatter eine neue Spielgruppe eingerichtet.