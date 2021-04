Kicker-Camp in den Sommerferien

Auch in diesem Sommer lädt der SCR Altach wieder zum beliebten Fußballcamp in die Cashpoint Arena.

Altach . Rechtzeitig zum Start in die Sommerferien veranstaltet der SCR Altach, vorbehaltlich der im Sommer geltenden behördlichen Vorgaben zur Durchführung von Kindercamps, auch in diesem Jahr seine beliebten Fußballcamps für alle Kinder zwischen neun und zwölf Jahren.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der Cashpoint SCR Altach vom 19. bis 23. Juli das beliebte Fußball- Nachwuchscamp im Schnabelholz. Kicker-Youngsters zwischen 9 und 12 Jahren dürfen sich dabei auch in diesem Jahr wieder auf eine erlebnisreiche Woche mit viel Fußball, Bewegung und Spaß freuen. Neben den schweißtreibenden Trainingseinheiten mit qualifizierten Trainern des SCRA erhält jeder Teilnehmer eine komplette Trainingsbekleidung, sowie nach dem Abschlussturnier auch ein Zeugnis der SCRA Fußballschule. Dazu ist auch für das Mittagessen und die Jause für den ganzen Tag gesorgt und auch die Trainer und Spieler der Profimannschaft werden den Youngsters im Laufe der Woche einen Besuch abstatten. Zudem erhält jeder Teilnehmer eine Eintrittskarte für sich und eine Begleitperson für ein Bundesliga-Heimspiel des SCR Altach.

Neben Altach machen die SCRA Fußballcamps aber auch Halt in Altenstadt, Lauterach und erstmals im Sommer auch in Bezau. Die genauen Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Homepage des Bundesligisten unter www.scra.at. Da die Fußballcamps in den vergangenen Jahren stets vorzeitig ausverkauft waren, empfehlen die Organisatoren eine zeitnahe Anmeldung. MIMA