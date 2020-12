Kein Feuerwerk in Götzis

Auch in diesem Jahr gibt es in der Kummenberggemeinde keine Ausnahmegenehmigung für das Abschießen von Feuerwerken.

Götzis . Feuerwerke sind laut Pyrotechnikgesetz grundsätzlich verboten und so werden auch in diesem Jahr viele Städte und Gemeinden für Silvester keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilen. Auch in der Marktgemeinde Götzis hat man sich entschieden, in diesem Jahr keine Ausnahmen für Feuerwerke zum Jahreswechsel zu erteilen.

Zwar gibt es in Österreich kein flächendeckendes Verbot von Feuerwerken wie beispielsweise in den Niederlanden, trotzdem appelliert auch der Götzner Bürgermeister Christian Loacker: „Wir haben es selbst in der Hand – schonen wir Mensch, Tier, Umwelt und Klima mit dem Verzicht auf das Silvesterfeuerwerk“. Das Gemeindeoberhaupt zeigt dabei auf, dass Feuerwerke enormen Feinstaub verursachen und es auch immer wieder zu Verletzungen und Hörschäden kommt. Weiters kann Jeder mit dem Verzicht auf Feuerwerke schädliche Gifte reduzieren und Tonnen an Abfällen vermeiden. Dazu werden nicht nur Menschen verletzt, sondern Feuerwerke richten auch Sachschäden an Fahrzeugen und Gebäuden an. Haustiere reagieren verängstigt und für Wildtiere sind sie eine wirkliche Gefahr. „Gehen wir gemeinsam neue Wege, die für uns, für unsere Umwelt und für unser Klima besser sind und begehen wir den Jahreswechsel mit viel Zuversicht für das neue Jahr und verzichten auf die Pyrotechnik“, wünscht Christian Loacker heute Allen schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. MIMA