Kanzler #3, U-Ausschuss und Belarus-Konflikt

Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli (Grünen), ORF-Moskau-Korrespondentin Carola Schneider und Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Kurz geht just an dem Tag, an dem der Geschäftsordnungsausschuss des #OeNR den Weg für den neuen U-Ausschuss zu den Korruptionsvorwürfen frei gemacht hat", twitterte Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli am 2. Dezember. Im neuen Untersuchungsausschuss wird untersucht, inwiefern die ÖVP Vorteile für parteipolitische Zwecke gewährt hat. Bis zum 26. Januar sind insgesamt 25 Stellen, darunter alle Ministerien, Landesregierungen, sowie der Rechnungshof und die Österreichische Nationalbank aufgefordert dem Parlament Akten zukommen zu lassen. Als eine von zwei Grünen-Vertretern im Untersuchungsausschuss, berichtet Nina Tomaselli heute in "Vorarlberg LIVE" über die Korruptionsvorwürfe und den Aufbau der Ermittlungen.

Ein russischer Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze wird mit Sorgen beobachtet. Die Ukraine und der Westen befürchten, dass Russland in die Ukraine einmarschieren möchte. Für Moskau eine reine Panikmache des Westens. Auch Belarus steht in der Kritik, Russland für einen solchen Übergriff die Weichen zu stellen. Carola Schneider, ORF-Korrespondentin in Moskau (derzeit in Bildungskranz), spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über das Spiel mit den EU-Außengrenzen, dem hybriden Konflikt in Belarus und das Feindbild Russland.