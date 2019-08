Junges Poptalent aus den Niederlanden

„Naaz“ überzeugte mit starkem Auftritt beim poolbar-Festival.

FELDKIRCH Wortgewandte Geschichten erzählte die holländische Singer/Songwriterin mit kurdischen Wurzeln. Der Texte von „Up To Something“ kommt beispielsweise ziemlich smart und hinreißend daher: Da werden auf charmante Art und Weise Herzen gebrochen, vorgetragen mit unwiderstehlich musikalischer Leichtigkeit. Soundperlen wie „Loving Love“ oder „Words“ stehen dem in nichts nach: tanzbarer, modern produzierter Pop und ein Hauch von Worldmusic. Die blutjunge Sängerin heimste in den Niederlanden nicht umsonst zwei Edison Pop Awards ein. Mit ihrer ersten EP „Bits of Naaz“ besuchte sie nun Vorarlberg und verzauberte die poolbar-Gäste.