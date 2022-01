Jugendtreff Mäder unter neuer Leitung

Mit dem Start ins neue Jahr startet auch der Jugendtreff in Mäder mit einem Re-Opening.

Mäder. Nachdem des ifs-Mühletor in den vergangenen elf Jahren Jugendliche und Kinder in Mäder im Rahmen der Förderung von Jugendarbeit betreute, ist nun mit Jahresbeginn in diesem Bereich eine neue Ära gestartet.