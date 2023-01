Jetzt wird es für Titelverteidiger Bregenz ernst

Im ÖHB Achtelfinale gastieren die Bodenseestädter in Linz.

Der HC LINZ AG wiederum hat mit den Bregenzern aus dem ÖHB-Cup noch eine Rechnung offen: Im letzten Jahr konnten die Vorarlberger sich im Viertelfinale mit einem Last-Second-Tor in die Verlängerung retten, die man dann für sich entscheiden konnte. Bei den Linzern stehen die Zeichen daher klar auf Revanche, wie auch Kapitän Maximilian Hermann , der in den Testspielen erstmals in dieser Saison wieder auf dem Platz stand, bestätigt: „Wir haben mit Bregenz sicher eines der schwierigsten Lose bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist unser Ziel, die nächste Runde zu erreichen. Und wir haben noch eine Rechnung offen mit Bregenz aus der letzten Saison. Deswegen freue ich mich mit der ganzen Mannschaft noch mehr auf dieses Spiel.“

Nachdem Bregenz in seinem letzten Testspiel Mittwochabend einen 29:24-Erfolg über den HSC Kreuzlingen einfuhr, blickt man dem Auswärtsspiel in der Stahlstadt positiv entgegen, Florian Mohr : "Wir sind gut auf das ÖHB Cup-Achtelfinale vorbereitet und freuen uns auf das Spiel in Linz."

28.01., 19:00: HC LINZ AG vs. Bregenz Handball

