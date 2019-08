Jannersee Triathlon: Das sagen die Ländle-Profis

Am Samstag steht wieder der alljährliche Jannersee Triathlon in Lauterach auf dem Programm - VOL.AT hat mit den amtierenden Landesmeistern gesprochen.

Rund 400 Athleten starten am Samstagnachmittag in den Jannersee. Im Hobbybewerb müssen die Teilnehmer 400 Meter Schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und 4 Kilometer Laufen zurücklegen. Zwei Athleten, die diese Distanz besonders schnell hinter sich bringen können, sind die Vorjahressieger und aktuellen Landesmeister über die Sprintdistanz Bianca Steurer und Paul Reitmayr.

"Ein Event vor heimischem Publikum ist immer cool"

Bianca Steurer sorgte erst vor wenigen Wochen für Aufsehen, als sie beim Ironman Austria in Klagenfurt über die Langdistanz als Zweite über die Ziellinie ging und sich damit für die Weltmeisterschaft auf Hawaii im Oktober qualifizierte. Bis dahin steht für die Schwarzenbergerin allerdings noch der TransVorarlberg sowie die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Nizza auf dem Programm. Der Jannersee Triathlon ist aber trotzdem immer etwas ganz Besonderes für sie. "So ein Event vor heimischem Publikum ist immer cool. Außerdem wird es ja von meinem Verein TriDornbirn organisiert", sagt Steurer im VOL.AT-Gespräch.

"Location ist etwas ganz Besonderes"

Ebenfalls am Start ist am Samstag Paul Reitmayr. Im vergangenen Jahr bewältigte er die Strecke in einer Zeit von 0:41:48,3. Reitmayr ist seit 2016 auch Teamleiter des Skinfit Racing Teams. Erst vor wenigen Tagen gab er das Ende seiner Profikarriere bekannt. In den vergangenen Monaten habe er sich bei Training und Wettkämpfen schwer getan, erzählt er im Interview mit VOL.AT. "Es ist ein kleines Fragezeichen davor", sagt Reitmayr auch die Frage nach seiner derzeitigen Form. Für den Jannersee Triathlon findet er auch nur positive Worte. "Die Location ist etwas ganz Besonderes, die Wechselzone direkt vor dem Bauernhof." Und für die Zukunft will er das Event auch nach seinem Karriereende noch nicht komplett abschreiben.