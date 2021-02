Investition in Klauser Verkehrssicherheit

Das „Nadelöhr“ Erlenstraße – Treietstraße wird entschärft

Seitens der Gemeinde Klaus wird nun auf diesen Umstand reagiert. So wurde im Raumplanungsausschuss der Ankauf von insgesamt rund 450 Quadratmeter Fläche von den eingangs erwähnten Unternehmen Wolfvision und Wilhelm und Mayer einstimmig beschlossen. Unter der Voraussetzung der Zustimmung der Gemeindevertretung bei der nächsten Sitzung im März, wird die Erlenstraße dann entsprechend verbreitert. Die Kreuzung zur Treietstraße soll so auch übersichtlicher werden und der Radweg eine weitere Aufwertung erhalten, wobei auch das Land Vorarlberg einen Kostenbeitrag leisten soll. Die bestehende Bushaltestelle wird bestehen bleiben, soll aber durch einen Zebrastreifen sicherer und besser erreichbar werden. Bürgermeister Simon Morscher fasst zusammen: „Die Verbreiterung der Erlenstraße bringt ein Plus an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, erleichtert aber auch dem öffentlichen Verkehr seine Fahrten.“ Eine Umsetzung ist nach Einholung aller Genehmigungen für das Jahr 2023 geplant. CEG