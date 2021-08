Interessante Einblicke in die Geschichte

Rhein-Schauen und das Stickerei Museum laden am kommenden Wochenende zum beliebten Reiseziel ins Museum.

Lustenau. Wie schon im Juli und August öffnen am kommenden Sonntag, 5. September die beiden Lustenauer Museen ihre Türen und laden zu einem interessanten Besuch.

Geschichte der Vorarlberger Stickerei

Der Verein zur Neupräsentation der Stickerei gibt dabei im S-MAK Museum in der Hofsteigstraße einen Einblick in die Geschichte der Vorarlberger Stickerei, gleichzeitig aber auch einen Ausblick in deren Gegenwart und Zukunft. Mittels digitalen und analogen Sammlungsobjekten, Medien und Veranstaltungsangeboten werden im S-MAK die unterschiedlichsten Aspekte der Stickerei aufgearbeitet und den Besucher näher gebracht. Im Rahmen des Reiseziel Museum können die Besucher dazu mit Resten der Stickerei schöne Objekte basteln und erhalten dazu Geschichten aus den fernen Ländern, in welche auch die Stickereien aus Lustenau reisen, um zu prächtigen Kleidungsstücken verarbeitet zu werden. Das S-MAK hat dazu am 5. September von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bietet durchgehend ein Programm für die Besucher.

120 Jahre gelebte Geschichte des Alpenrhein

Im Museum Rhein-Schauen am Werkhof in Lustenau wartet auf die Besucher in den drei Hallen in Lustenau mehr als 120 Jahre gelebte Geschichte, aber auch Gegenwart und Zukunft spannend und verständlich dargestellt. Beliebt auch die Ausstellung über die typischen Lebensräume im Alpenrheintal, wo auch die Geräusche des Wassers und der Tiere rund um den Fluss nach gehört werden können. Dazu warten im Lokschuppen interessante Infos über die Entwicklung der Dienstbahn und der Rheinregulierung und weiters besteht auch an diesem Sonntag wieder die Möglichkeit auf eine Fahrt mit dem Rheinbähnle (nicht im Eintrittspreis inkludiert).

