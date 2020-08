Integra begeisterte mit neuer Waschanlage am Wochenmarkt

Einen Riesenansturm gab es vergangenen Donnerstag bei bestem Wetter am Hohenemser Wochenmarkt zur ersten Fahrradputzaktion der Firma Integra nach der Coronazeit.

Die nächste Fahrradputz-Aktion findet am 10. September 2020 im Rahmen der MOBILWoche am Schlossplatz statt. Zum Abschluss der Fahrradsaison gibt es am 1. Oktober 2020 dann die letzte Aktion am Wochenmarkt für dieses Jahr.