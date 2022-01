Innovationen und Grüner Gegenwind

Grünen-Landessprecher Daniel Zadra und IV-Präsident Martin Ohneberg heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Der Dornbirner Stadtrat Martin Hämmerle hat sein Amt zurückgelegt. Nachdem er mit Aussagen und Kritik über die Impfpflicht für Aufsehen gesorgt hatte, lastete der Druck der Grünen, für die er im Amt saß, auf ihm. Wie Klubobfrau Sigi Maurer im ZiB2-Interview am Montag sagte, ist der Impfplan der Partei klar. Martin Hämmerle bedauert seine Aussagen und stellt klar, dass er gegen menschenverachtende Tendenzen ist. Die Partei hat Klimaaktivist Aaron Wölfling für das Stadtratsmandat nominiert. Über Gegenwind in den eigenen Reihen redet Landessprecher und Klubobmann der Vorarlberger Grünen Daniel Zadra heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".