Infoveranstaltung an der VMOBIL-Station am Bahnhof Hohenems

Kennen Sie schon die Angebote der VMOBIL-Stationen im Land? Mit ihnen ist die flexible Kombination von Bus, Bahn, Fahrrad und Carsharing mühelos möglich. Am Samstag, dem 11. September 2021, können Sie sich von 9 bis 13 Uhr im Zuge der „Vorarlberg MOBILWoche“ direkt am Bahnhof Hohenems informieren.

Mit dem Fahrrad schnell und an der frischen Luft zum Bahnhof radeln und von dort entspannt mit Bus, Bahn oder „E-Carsharing-Auto“ weiterfahren: Die Idee einer modernen Mobilitätsdrehscheibe, an der Fahrgäste bequem und unkompliziert ohne lange gehen oder warten zu müssen zwischen all diesen Mobilitätsformen wechseln können, wurde am Bahnhof Hohenems umgesetzt.