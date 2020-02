Beim Poly-Infotag an der PTS Dornbirn gab es Infos von Schülern für Schüler.

Dornbirn. Wer kann ein Bildungsangebot besser erklären, als jemand, der gerade selbst in Ausbildung ist? Dank Peer-to-Peer-Präsentation gab es beim Tag der offenen Tür an der PTS Dornbirn Infos aus erster Hand. Die Polyschüler erzählten dabei aus ihrem Schulalltag und präsentierten das vielfältige Angebot der Polytechnischen Schule. „Ich bin erstaunt, dass ich in dieser Schule aus sieben Fachbereichen auswählen darf und mich dadurch auf meinen Berufswunsch konkret vorbreiten kann,” meinte Martin aus der MS Lustenau, als er die 20-minütige Überblicksveranstaltung verließ. Im Anschluss besuchte er einen Workshop in der Metallwerkstätte, wo er mit Schlagbuchstaben ein Namensschild für seine Halskette fertigte.