In die Welt des Eishockeys eintauchen

Der EHC Lustenau lädt zum Schnuppertraining ein.

Lustenau Wie fühlt sich eigentlich ein richtiger Eishockey-Star, wenn er in voller Schutzmontur das Eis betritt? Wie gleitet es sich übers Eis, wenn man einen Schläger in der Hand hält? Und welches Gefühl entsteht, wenn man gemeinsam im Team durch die eisgekühlte Halle flitzt? Nächsten Samstag lädt der EHC Lustenau alle interessierten Kinder dazu ein, am Tag der offenen Tür vorbeizuschauen und die Faszination des Eishockeys hautnah mitzuerleben.

Für all jene, die gerne einmal in eine Eishockeyausrüstung schlüpfen möchten, veranstaltet der EHC Lustenau am Samstag, 6. November einen Tag der offenen Tür. Zu Beginn dürfen interessierte Kinder einem Turnier der U7 und U9-Mannschaften zusehen. Im Anschluss daran geht’s aufs Eis. Lediglich Schlittschuhe sind selber mitzubringen. Ausrüstungen sind in der Halle für jeden vorhanden. Die Eishockey-Trainer zeigen den Kindern was es beim Eishockey zu beachten gibt. Jeder darf sich darin versuchen. Am Ende des Trainings werden die Kinder und deren Eltern durch die Halle geführt, wobei sie bei einem Freigetränk am Abend dem Können der Kampfmannschaft des EHC Lustenau zusehen dürfen. Bvs