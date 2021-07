Impfung ohne Termin in Dornbirn: Großer Andrang blieb am Freitag aus

Das letzte Impfwochenende ist angelaufen. Zumindest am Freitagvormittag war von einem Ansturm auf die Impfung ohne Termin nichts zu sehen.

Das letzte Impfwochenende mit Vorarlbergs Impfstraßen ist angelaufen. Danach übernehmen die niedergelassenen Ärzte die Impfung, auch der Impfbus soll wieder im Ländle unterwegs sein. Am Freitag und Samstag kann man sich ohne Voranmeldung seine Erstimpfung abholen.

Einige nutzten Angebot

Zumindest am Freitagvormittag hielt sich der Andrang auf die Impfung ohne Termin in Grenzen. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein beim Impfzentrum in Dornbirn trudelten zwar immer wieder Impflinge ein, von einem Ansturm kann aber nicht die Rede sein. Trotzdem nutzen einige Vorarlberger das Angebot und holten sich kurzfristig ihre Impfung ab.