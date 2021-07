Vorarlberg: Impfbus macht mehrmals Halt

Nach dem erfolgreichen Premiereneinsatz in Feldkirch ist der Impfbus des Landes in der bevorstehenden Woche wieder unterwegs.

Am Dienstag (27. Juli) von 13 bis 17 Uhr und am Mittwoch (28. Juli) von 8 bis 13 Uhr macht die mobile Impfeinladung zuerst am Marktplatz der Marktgemeinde Rankweil Halt. Am Samstag (31. Juli) parkt der Impfbus dann von 10 bis 16 Uhr beim Zimbapark in Bürs. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hofft auf weiterhin rege Nachfrage und versichert: „Geimpft wird immer, solange der Vorrat reicht“. Wer sich impfen lassen möchte, muss neben einem amtlichen Lichtbildausweis die E-Card vorweisen.