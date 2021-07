"Mobiler Impfbus ohne Anmeldung" vor der Poolbar

Das Land Vorarlberg setzt am Sonntag erstmalig einen mobilen Impfbus zur Immunisierung gegen das Coronavirus ein.

Am Sonntag findet ein probeweiser Ersteinsatz von 10 Uhr bis 12 Uhr im Rahmen des Jazzbrunch beim Poolbar-Festival in Feldkirch statt.

Zum Premierenstopp geht’s in den Reichenfeldpark beim Alten Hallenbad in Feldkirch, wo das Poolbar-Festival zum sonntäglichen Jazzbrunch lädt. Der Impfbus wird in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Landesgericht Feldkirch stationiert sein. Wer geimpft werden will, muss einen amtlichen Lichtbildausweis und die E-Card vorweisen können. „Geimpft wird, solange der Vorrat reicht“, bekräftigt Landesrätin Rüscher. Impfwillige bekommen das Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht. Das Angebot können Menschen ab 18 Jahren in Anspruch nehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.