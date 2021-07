"Impfbus" für Vorarlberg ab nächster Woche

Das Land Vorarlberg setzt auf neue Angebotsformen, um noch mehr Menschen im Land zur Corona-Schutzimpfung zu bewegen.

Testbus wird zum Impfbus

Impfung ganz ohne Anmeldung

Nach den positiven Erfahrungen mit den Last-Minute-Impfungen am vergangenen Wochenende - rund 750 Personen hatten kurzfristig ihr Interesse an den 500 verfügbaren Slots bekundet - wird diese Möglichkeit am 9. und 17. Juli in der Impfstraße Dornbirn erneut geboten. Die Anmeldung ist bis kurz vor dem Stich möglich. Zusätzlich gibt es an drei Samstagen im Juli (10./17./24.) jeweils von 18.00 bis 20.00 Uhr ebenfalls in Dornbirn die Möglichkeit, sich ganz ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen, allerdings nur, solange der Vorrat an aufgetauten Impfdosen reicht. Mitzubringen ist die E-Card, der Impfbogen wird an Ort und Stelle ausgefüllt.