Nur noch 31 aktive Corona-Fälle in Vorarlberg

Die Corona-Lage in Vorarlberg scheint sich weiter zu entspannen. Nur noch 31 Personen gelten derzeit als corona-positiv.

Stand Dienstag 12 Uhr: Die Corona-Lage in Vorarlberg entspannt sich weiter. Am Dienstag wurden in Vorarlberg drei Neuinfektionen verzeichnet (bei fünf Genesungen).