Impfpflicht und Corona-Ängste

Verfassungsministerin Dr. Karoline Edtstadler und Psychiater Dr. Reinhard Haller heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Eine Impfpflicht ist rechtlich möglich. Um die Gesundheit des Menschen zu schützen, darf in die Grundrechte eingegriffen werden. Trotzdem stellen sich Fragen, die die Regierung morgen an einem runden Tisch mit Experten aus Wissenschaft, Verfassungsrecht, Gesundheit, dem Verfassungsdienst, der Bioethikkommission und Vertreter:innen von SPÖ und NEOS bespricht. Welche Themen es bei der Impfpflicht noch zu klären gilt, erzählt Verfassungsministerin Dr. Karoline Edtstadler (ÖVP) heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".