Impfpflicht, Podestpremiere und Stabilität im Landestheater

Gabriele Sprickler-Falschlunger, SPÖ-Chefin Vorarlberg, Skirennläuferin Ariane Rädler und Landestheater-Intendantin Stephanie Gräve heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Am 1. Februar wird das Impfpflichtgesetz in Kraft treten. Der überarbeitete Gesetzesentwurf wurde am Sonntag von der Regierung vorgestellt und betrifft Personen ab 18 Jahren, die in Österreich ihren Wohnsitz haben. Ausgenommen sind Schwangere, Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Genesene (bis sechs Monate nach der Genesung). Die SPÖ-Landesparteien waren sich bereits vor der Präsentation des Entwurfs uneins. Eine Debatte um die Impfplicht, die SPÖ-Vorarlberg-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger als "vollkommen daneben" bezeichnete. Über die Impfpflicht und die Frage, wie diese überprüft werden kann, spricht Gabriele Sprickler-Falschlunger heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".