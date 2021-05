Impf-Anmeldungen: 200.000er-Marke geknackt

Über 200.000 Vorarlberger haben sich schon für die Corona-Impfung angemeldet.

Die Impfbereitschaft der Vorarlberger Bevölkerung hat gerade in den letzten Wochen deutlich zugenommen.

Am Mittwoch wurde auf dem Impf-Dashboard des Landes die Marke von 200.000 Vormerkungen überschritten. Damit ist die Hälfte aller in Vorarlberg lebenden Menschen angemeldet bzw. schon geimpft.

Der Stand der Vormerkungen im Dashboard inkludiert auch jene mehr als 123.500 Personen in Vorarlberg, die bereits mindestens die erste Teilimpfung erhalten haben. Alle anderen bisher Vorgemerkten werden voraussichtlich schon in den nächsten Wochen an die Reihe kommen, sodass dann bereits 50 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung zumindest teilgeimpft sein werden.